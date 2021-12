Le Parquet de Pau a ouvert une information judiciaire après une tentative d'assassinat à Bérenx. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. Un homme de 64 ans a reçu deux coups de fusils à canon scié. Il est dans un état grave à l'hôpital. Son pronostic vital est toujours engagé. Le tireur présumé, âgé de 56 ans a été mis en examen jeudi soir et écroué.

Les deux hommes sont des amis ou plus exactement des "copains de beuverie". Mardi, ils passent une partie de la journée ensemble. Ils enchainent sur la soirée avec une consommation d'alcool importante. La victime a pour habitude de ramener l'autre chez lui qui n’a plus de permis de conduire. Mais ce soir là, il lui aurait proposé de rester dormir. Le quinquagénaire bien décidé à rentrer chez lui, va alors partir à pied pour Lahontan avant de se raviser. Il revient sur ses pas et pique la voiture de la victime. Pour une raison qu'on ignore encore, il fait un aller retour chez lui pour se saisir d’une arme chargée, un fusil à canon scié. Il revient chez la victime, entre dans sa chambre et tire deux fois. Deux coups de feu qui atteignent la victime à l'abdomen et au bras.

Le tireur présumé aurait reconnu les faits en garde a vue mais nie la préméditation. Il est déjà connu de la justice pour des infractions routières et pour sa consommation d’alcool. Présenté à un juge d’instruction, il a été mis en examen pour tentative d’assassinat. Il est placé en détention provisoire.