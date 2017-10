Une tentative d'assassinat devant les Assises de la Creuse

Un homme est jugé par la Cour d'Assise de la Creuse pour tentative d'assassinat. Il avait donné 3 coups de couteaux en janvier 2016 à un de ses voisins, un habitant de Gioux.

Au cœur de ce procès, la relation toxique entre l'accusé, sa sœur et la victime. Au moment des faits, l'accusé habite chez sa sœur depuis 3 mois. Avant il habitait en Normande, mais elle lui a demandé de venir en Creuse pour l'aider. L'aider car elle a 3 enfants et de gros problèmes d'alcool.

Quelques semaines après son arrivée, ils rencontrent le 3ème protagoniste, un autre habitant de Gioux, un voisin. Régulièrement ils passent des soirées ensemble. Et entre la sœur et le voisin, c'est un petit plus que de l'amitié qui se développe. Et ça, ça ne plait pas au frère. Ça lui plat d'autant moins qu'il n''aime pas voir sa sœur boire : elle est alcoolique, le voisin aussi, alors quand ils se voient, l'alcool coule à flot...

L'ambiance devient terrible, la sœur envoie son frère paître, elle l'humilie, parfois elle lui rappelle son passé, son terrible passé. Il a déjà été condamné à 10 ans de prison pour des faits criminels en Normandie dans les années 90. Un soir il éclate, et alors que la sœur dort chez le voisin, il débarque et lui donne 3 coup de couteaux, sur le seuil de sa porte.

La victime n'en veut pas à l'accusé

Le voisin est sérieusement blessé, pourtant il ne lui en veut pas. Pour lui, l'accusé une "victime de la vie, il n'est pas dangereux". Il affirme devant la Cour qu'il faudrait l'aider plus que de le garder en prison. La propre sœur de l'accusé est beaucoup plus remontée. Elle lui en veut terriblement, pour elle ces coups de couteaux était "préparés".

L'accusé étant en état de récidive pour des faits criminels, il encourt l'emprisonnement à perpétuité. La Cour d'Assise de la Creuse doit rendre son verdict ce vendredi 13 octobre.