Une tentative d'assassinat à la prison de Grasse

Les surveillants de la prison de Grasse ont été agressés cette nuit par un détenu, qui les avait attirés dans sa cellule en faisant croire à un suicide.

Un détenu de la maison d'arrêt de Grasse a agressé dans la nuit de mardi à mercredi des surveillants. Il avait simulé une tentative de suicide, pour les faire venir dans sa cellule. Plus précisément, selon le syndicat pénitentiaire Force Ouvrière, les surveillants découvrent lors d'une tournée un détenu, qui a tenté de se suicider. Ils voient un corps assis, gisant dans une mare de sang. Une paire de ciseaux est également visible. Les agents entrent dans la cellule et constatent en fait que le corps n'est qu'un mannequin, fabriqué avec des bouteilles de plastique et des vêtements. Le liquide rouge n'était pas du sang, mais de la simple grenadine. Le détenu, lui, est caché dans les toilettes, il surgit et tente d'agresser les surveillants, à l'aide d'une lame et d'un morceau de bois. Il se fait rapidement maîtriser, personne n'est blessé, selon le syndicat.

Mais "c'est une grosse frayeur pour les agents concernés" explique Hervé Segaud, le représentant de FO, à la prison de Grasse. "C'est un acte qui était complètement imprévisible, de la part d'un détenu qui n'avait jamais posé problème jusque-là. Il était calme, sans histoire, pas de procédure disciplinaire, et respectueux du personnel."

Le détenu devait sortir de prison en mars prochain, il était condamné pour des vols. "D'ailleurs c'est la grosse interrogation que nous avons aujourd'hui : pourquoi une telle préméditation ? Pourquoi une telle violence ? On espère que l’enquête apportera des réponses à ces questions" précise Hervé Segaud.