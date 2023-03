Une tentative d'attentat à la mairie d'Afa, un tag GCC sur la façade

Un important dispositif de gendarmerie bloquait, pendant un peu plus de deux heures, la traversée d'Afa ce jeudi 23 mars. Vers 7 heures du matin, une adjointe de la mairie a constaté qu'un incendie avait noirci les marches et la porte d'accès de l'hôtel de ville. Elle a également découvert un tag GCC sur la façade et une bonbonne de gaz, qui n'a pas explosé. Immédiatement prévenu, le maire, Pascal Miniconi, se dit "surpris et très attristé".

ⓘ Publicité

Selon les premiers témoignages recueillis sur place et le visionnage des caméras de vidéosurveillance, une personne est vue avec un jerrican en main en train d'asperger d'essence les escaliers de la mairie et la bonbonne de gaz qui est posée devant l'entrée, avant d'y mettre le feu. "Je ne vois pas d'où ça peut venir et quelles sont les motivations, s'interroge le maire. Est-ce qu'on a voulu viser le symbole, la mairie ? Ou moi-même ?"

Un tag GCC, pour Ghjuventù Clandestina Corsa, a été découvert sur la façade de la mairie © Radio France - Clémence Gourdon Negrini