Une tentative d'incendie à l'école élémentaire Paul Bert à Sens (Yonne)

L'école élémentaire Paul Bert à Sens (Yonne) a fait l'objet d'une tentative d'intrusion et d'incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. La directrice a retrouvé des détritus partiellement brûlés à l'entrée du bâtiment.

Ce vendredi matin des détritus partiellement brûlés ont été retrouvé à l'entrée arrière du bâtiment. Cette école est voisine de la maternelle Paul Bert détruite par le feu il y a 3 ans, dont les murs ont été rasés cet été. Une tentative d'incendie qui inquiète les élèves et leurs parents du quartier des Champs Plaisants, comme Alikan et Enes en CM1 et CM2: "ils ont déjà brûlé la maternelle maintenant ils vont brûler l'école Paul Bert. Après on n'aura plus d'école. Si il y avait eu un peu de gaz, ça aurait explosé et ça aurait été trop dangereux."

"ça nous donne envie de déménager !"

Si les élèves ont été informés durant la journée, à la sortie de l'école les parents, eux, n'étaient pas au courant. Angélique, maman de deux élèves :"il y en a plus que marre. Surtout pour les enfants, ils ne peuvent même pas travailler correctement. Cela nous donne surtout envie de déménager parce qu'on ne peut pas éduquer nos enfants correctement dans ces lieux-là." Certains parents comme Rachida réclament des mesures de sécurité: "on veut des agents de sécurité pour faire traverser les enfants, des caméras et un agent de sécurité qui patrouille. Et je pose la question à la mairie - qu'allez-vous faire maintenant ?"

Faut-il renforcer la sécurité autour des écoles ?

L'adjointe au maire en charge des affaires scolaires, Pascale Larché déplore cet acte inadmissible mais "on ne peut pas faire une surveillance 24 sur 24. Alors effectivement, je ne vous dirais pas ce qu'on va faire. Ce serait dévoiler notre sécurité. Mais on ne peut pas non plus entrer dans la sécurité à outrance." Depuis le début de l'été, plusieurs intrusions et dégradations ont eu lieu dans deux écoles du quartier des Champs Plaisants. Selon la mairie, il n'y aurait pas eu d'autres intrusions ailleurs dans des écoles ces dernières semaines.