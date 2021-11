Une tentative de départ de migrants avortée à Cayeux-sur-Mer

Ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Manche depuis la baie de Somme : un groupe de six migrants a été intercepté alors qu'il s'apprêtait à prendre la mer ce vendredi matin, vers 7 heures, à Cayeux-sur-Mer, au niveau du vieux phare, au Hâble d'Ault.

Les migrants vivaient jusque là dans une maison abandonnée sur le front de mer : c'est d'ailleurs en voyant de la lumière à l'intérieur que les réservistes de la gendarmerie ont appelé leurs collègues en renfort. Deux passeurs auraient été arrêtés rue d'Enfer par les gendarmes. Quant aux migrants, certains ont pris la fuite à travers la plaine selon la mairie de Cayeux-sur-Mer. Une embarcation et deux voitures ont été retrouvés.

Mercredi, 49 migrants avaient déjà été découverts sur la côte picarde en état d'hypothermie, à Saint-Quentin-en-Tourmont et au Crotoy, alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la Manche.