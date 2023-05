Une tentative de féminicide à Danjoutin jugée ce mercredi à Vesoul

Un Terrifortain de 35 ans est jugé à partir de ce mercredi pour tentative d'assassinat sur conjoint aux assises de Vesoul, pour des faits qui remontent au 13 août 2020 à Danjoutin.

Aux alentours de 22 heures ce soir là, la victime, une jeune femme de 36 ans, s'échappe de son domicile couverte de sang et présentant plusieurs blessures, dont une à la gorge. Trois voisins sont alertés par ces cris et lui portent secours, avant qu'elle ne soit hospitalisée dans un état sérieux.

Le principal suspect nie l'intention de la tuer

Son compagnon, un homme de 35 ans, est aussitôt interpellé. S'il reconnait avoir tenu une arme blanche, il dit ne pas se souvenir d'avoir porté des coups.

Selon nos informations, cet employé d'un service de ressources humaines d'une entreprise de transport aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de la victime quelques jours avant. Le couple, qui a deux enfants, était en instance de séparation au moment des faits. L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires.

À ce jour, il reconnait l'ensemble des coups mais nie toute intention homicide précise maître Julien Robin, avocat au barreau de Belfort. Le procès devra déterminer l'enchainement des faits et s'intéressera au profil psychologique et psychiatrique du mis en cause. Poursuivi pour tentative d'assassinat sur conjoint, il encourt la réclusion à perpétuité.