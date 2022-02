Une tentative de féminicide cette nuit dans le quartier Palente à Besançon

Il est 2h du matin, ce mardi 1er février, lorsqu'une jeune femme de 19 ans appelle la police. Elle indique avoir été victime de violences de la part du père de son enfant de 8 mois.

La victime appelle la police une 1ère fois

A l'arrivée de la police, dans un appartement du quartier Palente à Besançon, le concubin, un homme de 33 ans, n'est plus là. La jeune femme ne porte pas de traces de coups. Elle dit qu'elle a annoncé au père de son enfant sa volonté de partir. Les policiers lui demandent de ne pas ouvrir la porte si l'homme se présente à nouveau et de les rappeler. Ce qu'elle fait à 3h et demi du matin.

Elle rappelle une heure et demie plus tard : elle a été poignardée

Trop tard, à leur arrivée, les policiers constatent qu'elle a été poignardée à quatre reprises : au ventre, au bras et à la cuisse. Le bébé de 8 mois, qui dormait dans l'appartement, est sain et sauf.

Le suspect est lui repéré à proximité du domicile du couple et immédiatement interpellé. Il reconnait son implication. Il a été placé en garde à vue.

Le pronostic vital de la maman n'est pas engagé selon le procureur de la république de Besançon. La jeune femme est hospitalisée. Son enfant a été admis aux urgences pédiatriques du CHU Jean Minjoz, par mesure de précaution.

Victime de violence conjugale, composez le 3919. © Radio France - Radio France

