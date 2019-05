Un policier rennais en civil intervient pendant une tentative de meurtre à Châtellerault

Châtellerault, France

Une tentative de meurtre ce mercredi 1er mai à Châtellerault, après plusieurs disputes sur fond d'alcool, rue Ferdinand Buisson vers 16 heures 50.

Un policier rennais en civil intervient et neutralise l'agresseur

Le différent entre les deux personnes débute mardi 30 avril. Alors alcoolisées, elle se disputent et s'insultent avant de repartir. Mais elle se revoient mercredi, cette fois sur une aire de jeu, où le ton monte une fois de plus.

S'ensuit une course poursuite, quand l'une des deux personnes, 26 ans, sort son couteau à cran d’arrêt et porte un coup à la victime, 33 ans, en haut du corps. C'est là qu'un policier rennais en civil intervient, sans arme, et arrive à neutraliser l'agresseur. Les deux hommes, blessés, ont été transportés au CHU de Poitiers. L'auteur du coup de couteau est lui en ce moment en garde à vue.