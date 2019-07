Une tentative de meurtre dans l'Yonne

Auxerre, France

Un homme de 36 ans a été mis en examen ce jeudi pour tentative de meurtre.

Blessé par des coups de "serpette"

Mardi soir à Carisey, entre Tonnerre et Saint-Florentin, il avait agressé un proche à coups de "serpette". La victime, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. L'agresseur, blessé aussi, a fait l'objet de soins médicaux. Le parquet doit décider dans la soirée de son placement ou non en détention provisoire.