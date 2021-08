Une tente de dépistage Covid prise pour cible à Montpellier par des manifestants anti pass sanitaire

La mobilisation contre le pass sanitaire s'est intensifiée samedi 31 juillet dans les rues de Montpellier. Les manifestants étaient 10.000 à battre le pavé soit le double des précédentes mobilisations. Le cortège est parti de la place de la Comédie dans le calme avant de déambuler dans l'Ecusson. Au moment de redescendre vers la gare Saint-Roch, un petit groupe de personnes a saccagé une tente de dépistage Covid. L'installation éphémère appartenait à la pharmacie La Populaire dans la rue Maguelone.

Dans une vidéo captée par Midi Libre, on peut entendre les huées des manifestants lorsqu'ils passent devant la tente alors que quelques personnes patientaient pour se faire tester. Des affiches ont été déchirées, "état mafia" a été tagué sur le panneau du centre. Après plusieurs minutes de tension, des manifestants ont même lancé au pharmacien "assassin", "collabo". Le tente a été ensuite tellement malmenée que les professionnels ont été obligés de la plier et de rentrer.

"Assassin, collabo"

Condamnations politiques

Les réactions et condamnations politiques sont nombreuses. Le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a réagi sur Twitter : "Leur projet ? Le chaos. Leur cible ? Ceux qui nous protègent. Leur méthode ? L’intimidation, la violence. À ceux-là nous ne cèderons rien". De son côté le ministre de la Santé Olivier Véran a salué le pharmacien qui "chaque matin depuis 1 an et demi, se lève malgré la fatigue pour protéger et soigner vos parents, vos proches, vos voisins."

