Une tête de sanglier déposée sur un banc public dans le Gard, selon One Voice

Une tête de sanglier coupée et déposée sur un banc public. C'est une photo qui circule sur les réseaux sociaux, à l'initiative de One Voice, l'association de défense des animaux. La découverte de cette tête de sanglier a été faite à Saint-Maurice-de-Cazevieille, dans le Gard, près de Ners. One Voice dit avoir alerté les autorités. "On nous a communiqué des photos prises ce 5 décembre d’une tête de sanglier abandonnée sur un banc public de la commune de Saint-Maurice-de-Cazevieille (Gard). Nous venons d’écrire à la mairie, à l’Office Français de la Biodiversité (OFB, police de la chasse notamment) et à la préfecture du Gard."

"Au-delà de la cruauté de cet acte, de l’absence totale de respect pour l’animal mis à mort et du choc que la vision d’une tête de sanglier abandonnée a sans aucun douté généré auprès des passants – notamment des enfants -, cet acte constitue une infraction pénale", insiste One Voice.