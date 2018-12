Une thiernoise transgenre obtient la garde de son enfant

Kyrsten est devenu femme il y a un an. Après une séparation, le tribunal de Clermont-Ferrand lui accorde la garde de son enfant. C'est l'un des rares procès gagné par une femme transgenre.

C'est un grand "ouf" de soulagement lorsque Kyrsten, 54 ans, apprend qu'elle obtient la garde de son enfant de six ans. Elle craignait que le tribunal ne juge plus sa transition que sa demande de garde. La mère de l'enfant obtient des droits de visite et d'hébergement. Même si Kyrsten était convaincu d'être un très bon parent, elle avait peur du jugement.

En France, c'est très rare qu'un transgenre gagne ce genre de procès. J'ai eu le droit à l'éventail complet de tous les reproches imaginables" déplore-t-elle.

Le témoignage de Kyrsten Copier

Après un mariage en 2008, le couple se sépare 6 ans plus tard. La transition s'est officiellement faite il y a un an, mais ça fait bien plus longtemps que Kyrsten n'acceptait pas ce genre qui lui avait été imposé. " J'ai jamais réussi à suivre ces règles qui disent au mec il faut se comporter comme cela, il faut aimer ceci.... j'ai mis du temps à m'en rendre compte."

Aujourd'hui, le verdict du tribunal redonne espoir à Kyrsten pour la cause des personnes transsexuelles. " Les parents qui sont dans ma situation, il faut leur dire : n'ayez pas peur, soyez fières de vous, demandez la garde et passez au-dessus des arguments transphobes."

La mère de l'enfant a fait appel du jugement. Verdict le 2 avril prochain.