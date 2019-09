Une tonne de cannabis avait été saisie il y a un an dans le Loiret : des peines de prison ferme prononcées

En octobre 2018, à Morville-en-Beauce, les gendarmes du Loiret avaient découvert plus d'une tonne de cannabis dans une grange. Les deux principaux responsables de ce trafic de drogue ont été condamnés ce mercredi par le tribunal correctionnel d'Orléans à onze ans de prison ferme et une forte amende.

Orléans, France

Ce sont de lourdes peines qu'a prononcées mercredi soir le tribunal correctionnel d'Orléans dans un procès pour trafic de drogue. L'affaire avait défrayé la chronique en octobre dernier : plus d'une tonne de résine de cannabis avait été découverte dans une grange, en pleine campagne, à Morville-en-Beauce, près de Pithiviers.

Onze ans de prison ferme pour deux prévenus

Les deux principaux responsables de ce trafic de drogue, des hommes de 40 et 44 ans, ont été condamnés à onze ans de prison ferme, 30 000 euros d'amende et une interdiction de séjour dans le Loiret pendant cinq ans. Le trafic de drogue concernait les secteurs de Pithiviers et Orléans mais aussi la Normandie, la région Rhône-Alpes et l’Yonne.

Peines de prison pour les autres

Cinq autres prévenus - transporteur, "nourrices", revendeurs - ont également été condamnés. Les peines vont jusqu'à cinq ans de prison ferme. A l'époque, la valeur de la drogue saisie avait été estimée à plus de trois millions d'euros.