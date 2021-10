Drogues : une tonne de cannabis saisie en Ile-de-France

Un réseau de trafic de drogues a été démantelé et une tonne de cannabis saisie, cette semaine en région parisienne. Le coup de filet a donné lieu à douze mises en examen, a indiqué ce samedi le parquet de Bobigny. C'est ce lundi que les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé et de l'Office anti-stupéfiants ont procédé à une vague d'interpellations en Seine-Saint-Denis et dans l'Oise, dans le cadre d'une enquête démarrée en 2019. La drogue était cachée dans des boxes de garage situés dans le Val-de-Marne. Le trafic tournait principalement autour d'une cité de la ville de Bobigny. L'enquête se poursuit. Les policiers suspectent la présence d'autres point de revente, hors de la Seine-Saint-Denis.