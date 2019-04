Une tonne de viande avariée saisie par les policiers niçois dans un marché clandestin

Nice, France

Un éternel recommencement pour les policiers niçois. Ils viennent une nouvelle fois de démanteler le marché installé à l'emplacement de l'ex-Sonacotra dans la plaine du Var. Au total, près d'une tonne de viande impropre à la consommation sans traçabilité, stockée et transportée dans des conditions d'hygiène déplorables, a été saisie dimanche par les 15 policiers municipaux, épaulés d'un commandant de la police nationale et de deux fonctionnaires de l'hygiène.

Les policiers ont également mis la main sur plus de 300 kg de fruits et légumes, là encore sans traçabilité, ainsi que neuf cartouches de cigarettes de contrebande et environ 10 mètres cubes d'objets divers (notamment des vêtements et accessoires vestimentaires) destinés à la vente à la sauvette ont été saisis. Trois scooters déclarés volés ont aussi été découverts.

Opération contre un marché clandestin dans la plaine du Var. Bravo à la @PMdeNice et @PoliceNat06 pour leur intervention qui a permis des interpellations pour vente à la sauvette et effraction ainsi que la saisie de près d’1 tonne de viande provenant d’abattoirs clandestins. pic.twitter.com/Rb0Cjr1XTT — Christian Estrosi (@cestrosi) April 7, 2019