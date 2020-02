Une Toulousaine agressée au couteau à Lisbonne

Toulouse, France

La violence du geste est à la hauteur de l'incompréhension. Mardi en fin d'après-midi, une Toulousaine de 21 ans a reçu un coup de couteau dans le dos. Le jeune fille en vacances faisait la queue dans un Mac Donald's de Lisbonne lorsqu'un inconnu a planté la lame et pris la fuite.

Blessure importante mais sans gravité.

Selon nos informations la touriste toulousaine portait un pull et une doudoune ce qui a, semble-t-il, atténué la blessure. Mais les médecins ont diagnostiqué une plaie de 30 cm de long et jusqu'à 5 cm de profondeur. Par chance aucun organe sensible n'a été touché, la victime a pu ressortir rapidement et rentrer en France ce jeudi.

Nos confrères portugais de Jornal de Noticies, rapportent les témoignages de jeunes gens qui décrivent un suspect plutôt grand, autour d'1m80. Les policiers lisboètes s'appuient aussi sur les images de caméras de vidéo surveillance pour tenter de le retrouver. L'hypothèse d'un individu souffrant de problèmes psychiatriques était privilégiée dans un premier temps.