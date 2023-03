Une tour d'église s'effondre à Saramon dans le Gers

La tour Saint-Victor, contiguë à l'église du village de Saramon, dans le Gers, s'est effondrée jeudi matin. Cette tour date du XIe siècle, elle est adossée au chevet de l'église Saint-Pierre et a cédé ce jeudi vers 07h30, sans faire de victimes. Seuls des dommages matériels ont été constatés sur des toitures et des voitures stationnées.

La préfecture du Gers précise dans un communiqué que "dans sa chute, la tour a arraché plusieurs morceaux de l'église qui ont provoqué des éboulis dans le cœur même de l'église." Très rapidement une unité de sauvetage déblaiement du SDIS a été mobilisée sur le lieu du sinistre. Des chiens de recherche étaient également sur place pour lever le doute sur de potentielles victimes ensevelies.

Le nuage de poussière impressionnant a recouvert les voitures aux alentours © Radio France - Mathieu Ferri

Un périmètre de sécurité provisoire a été établi. Deux maisons se trouvant concernées ont vu leurs résidents relogés dans leur famille. Des experts seront présents sur place dans la journée pour procéder au diagnostic du bâtiment et évaluer le périmètre de sécurité à mettre en place. Sur place étaient présents également des gendarmes pour la sécurisation du lieu du sinistre, le colonel du SDIS, le préfet et un représentant de l'UDAP 32 (bâtiments de France).

Comme un château de cartes, la tour s'est effondrée sur elle-même © Radio France - Mathieu Ferri

"Elle montrait des signes de fragilité"

"Une tour de l'église s'est effondrée, ça faisait quelques jours qu'elle montrait des signes de fragilité. Lundi, un périmètre de sécurité a été établi par les pompiers. Ce jeudi matin, subitement, elle s'est effondrée", a déclaré un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours du Gers.

Le maire de la commune de 800 habitants, Eric Balducci, avait signalé fin février des fissures et des travaux de renforcement étaient envisagés sur les contreforts de la tour. "La sècheresse a certainement joué, l'expertise le dira. On a déposé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre de la sècheresse de 2022, on a des fissures un peu partout dans le village, notamment dans les maisons anciennes" a déclaré le maire à l'agence France Presse.

Les objets de l'église mis en sécurité

Ce jeudi, les pompiers s'affairent à extraire statues et tableaux de l'église, et à contrôler la solidité des murs attenant à la tour.