Une jeune tourangelle de 21 ans a connu un calvaire. Elle a été forcée de se prostituer pendant une semaine dans des hôtels de la région parisienne. Six personnes ont été arrêtées, quatre mises en examen et deux écrouées.

Tours, France

Une jeune tourangelle de 21 ans a été sauvée par la Brigade de répression du proxénétisme. Elle a été forcée de se prostituer dans des hôtels de la région parisienne.

Elle a rencontré ses geôliers sur les réseaux sociaux. Ils l'ont invitée à une fête en région parisienne et ils l'ont ensuite forcée à se prostituer dans plusieurs hôtels, pendant une semaine. La victime évoque une vingtaine de rendez-vous tarifés.

Quatre hommes mis en examen pour proxénétisme

La jeune femme a réussi à joindre un proche de sa famille qui a ensuite prévenu les policiers.

Six hommes ont été interpellés dans la nuit du vendredi 19 janvier. Ce mardi 23 janvier, quatre de ces hommes ont été mis en examen pour proxénétisme et association de malfaiteurs. Deux d'entre eux sont écroués, ceux dont la responsabilité a été jugée la plus importante.