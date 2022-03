Une Tourangelle de 7 ans dans le coma après avoir mangé une pizza Buitoni, "on passe notre temps à son chevet"

"On n'a plus de vie, on passe notre temps à y penser, on passe notre temps à son chevet, à lui parler afin qu'elle reste connectée à notre monde". Mickaël est le papa de Bérénice, une enfant âgée de 7 ans qui a été placée dans le coma depuis le 17 mars à l'hôpital Clocheville de Tours, suite à l'ingestion d'une pizza de la marque Buitoni.

Le jour même, l'enfant est pris de diarrhées, de maux de ventre. Le lendemain, le médecin conseille à ce couple de Tourangeaux de l'amener aux urgences. Très vite, son état se dégrade. "Les analyses montraient que les reins fonctionnaient très très mal, raconte Mickaël au micro de nos confrères de franceinfo, elle a été mise sous dialyse et derrière, ça a été la descente aux enfers parce que les reins de fonctionnaient plus. Ca a attaqué le cœur, ça a généré tellement de toxines dans le corps que ça a attaqué le côté neurologique. Elle a donc été intubée, mise sous respirateur et elle a fait deux arrêts cardiaques."

On espère la récupérer dans la meilleure santé possible, qu'elle soit vivante déjà. - Mickaël, le papa

La jeune fille est maintenue en vie par les médecins, qui décident de la placer dans un coma artificiel. Depuis, ses parents veillent sur elle, dans l'espoir d'un réveil : "on espère qu'elle nous entend et qu'elle reçoit toutes nos pensées et les pensées de nos proches, dit Mickaël. On est impuissant. On ne connaît pas encore tous les dégâts qu'il va y avoir, si les reins vont repartir, s'il y a des dégâts au niveau neurologique. On attend le réveil. Ils ont arrêté la machine qui soutenait le cœur, il est reparti même s'il est toujours sous assistance médicamenteuse. Mais il reprend des forces jour par jour. On espère la récupérer dans la meilleure santé possible, qu'elle soit vivante déjà."

Pour le cas de Bérénice, les analyses sont toujours en cours pour déterminer la cause de l'infection dont la petite fille a été victime, même si d'après son père, les autorités sanitaires ont de fort soupçons sur le germe E.coli, qui entraîne des cas de syndrome hémolytiques et urémiques (SHU). Ce mercredi 30 mars, la Direction générale de la santé a confirmé l'existence d'un lien entre des pizzas de la marque Buitoni (Nestlé) et certains cas récents de contaminations. Au total, selon le dernier décompte établi mercredi en France, 41 cas graves ont été identifiés et 34 supplémentaires sont en cours d'évaluation, dont celui de Bérénice.