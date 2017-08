Une touriste anglaise laisse son bagage sans surveillance dans le train : l'Intercités est évacué en gare de Châteauroux

Des dizaines de voyageurs d'un Intercités ont dû être évacués vendredi matin en gare de Châteauroux car une touriste anglaise qui était recherchée pour un bagage "abandonné" ne comprenait pas les messages du contrôleur diffusés... en français.

Fausse alerte au colis suspect vendredi matin en gare de Châteauroux à cause d'un bagage "abandonné" dans un Intercités Cahors-Austerlitz. Le contrôleur du train n'arrivait pas à retrouver la propriétaire d'une valise laissée sans surveillance, en l’occurrence une touriste anglaise. Il a passé plusieurs annonces en français... mais la femme n'a pas compris le message. Par mesure de précaution, le contrôleur a donc fait évacuer des dizaines de passagers dans le hall de la gare.

J'ai vu la jeune anglaise se faire engueuler par le contrôleur" (Pierre, un passager)

"C'était une jeune anglaise qui montait jusqu'à Paris et qui ne comprenait pas les appels du contrôleur" témoigne Pierre l'un des voyageurs évacué. "Après deux appels, le contrôleur nous a demandé de laisser nos bagages dans le train et de tous descendre pour aller dans la gare. Finalement, les gens sont restés sur le quai. Puis j'ai vu la jeune anglaise se faire engueuler par le contrôleur sans rien comprendre de ce qu'elle disait. Et on est reparti avec 30 minutes de retard... je ne peux pas dire combien de passagers on était précisément, au moins 200".

L'Intercités 3634 était parti de Cahors à 6h47 et devait arriver à Paris-Austerlitz à 12h19.