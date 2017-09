Une touriste chinoise se fait voler pour 10.000 euros d'effets personnels à son arrivée à Nantes

Une touriste chinoise s'est fait détrousser alors qu'elle descendait du tramway dans la nuit de dimanche à lundi à Nantes. Deux hommes à scooter lui ont arraché son téléphone et volé sa valise. Le préjudice est estimé à 10.000 euros.

Une touriste chinoise a été victime d'un vol à main armée dans la nuit de dimanche à lundi à Nantes. Cette femme de 24 ans revenait de Paris en train, elle n'a pas trouvé de taxi à la gare et a donc pris un tramway jusqu'à la station Haluchère. Lorsqu'elle en descend, elle croise un piéton à qui elle demande de l'aide pour appeler un taxi qui la mènerait jusqu'à son hôtel.

Elle rentrait de Paris avec une valise remplie de parfums et de bijoux

C'est à ce moment là que déboule un scooter, le pilote et son passager sont cagoulés, sous la menace d'une arme, ils volent son portable à la jeune femme, son sac à main et sa valise. Le préjudice est évalué à 10.000 euros car la touriste chinoise transportait des parfums, des bijoux et des vêtements de luxe achetés à Paris.

Deux autres agressions au cours de la même nuit

Les deux hommes à scooter ont pris la fuite et tout porte à croire qu'ils sont les auteurs de deux autres agressions dans la même nuit, le mode opératoire est en effet identique. Vers minuit, le gérant d'une épicerie du boulevard du Général Buat a mis en fuite deux hommes cagoulés dont un le braquait avec une arme, le duo est reparti sur un scooter. Plus tard dans la nuit à un arrêt de bus, un homme armé a dérobé la valise d'un sexagénaire assis à un arrêt de bus avant de rejoindre un complice et de repartir à scooter.