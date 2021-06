Une touriste décède après une chute de cheval au Grau-du-Roi

L'accident s'est produit ce lundi en fin d'après-midi, vers 18h, au Grau-du-Roi (Gard). Lors d'une promenade à cheval, encadrée, une touriste originaire de Savoie (née en 1961) est décédée. La balade était organisée dans le secteur de la route de l'Espiguette. Le drame a eu lieu en "fin de course". Il s'agissait d'un groupe de six cavalières encadrées par deux accompagnateurs, selon les informations de France Bleu Gard Lozère. A ce moment de la promenade, les cavalières se séparent et décident de partir au galop. L'un des chevaux stoppe net sa course, pour une raison encore indéterminée. La cavalière chute, mais le cheval lui retombe dessus.

Les secours ont été rapidement mobilisés, mais malheureusement les sapeurs-pompiers n'ont pas pu sauver la victime.