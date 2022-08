Une touriste parisienne se fait agresser dans le métro toulousain, un attroupement se forme

Une agression sexuelle a eu lieu mercredi 25 août 2022 au soir, dans un escalator de la station de métro Marengo SNCF à Toulouse. Une touriste parisienne a subi un attouchement, son agresseur a pu être interpellé rapidement.

Elle gifle et insulte son agresseur

Les faits se sont déroulés vers 20h. Une touriste de 29 ans emprunte un escalator du métro et sent une main lui caresser les fesses. Elle se retourne et gifle l'homme à l'origine du geste à caractère sexuel. Elle l'insulte et raconte aux passants ce qu'elle vient de subir. Un attroupement se forme alors et la police ferroviaire, présente dans ce secteur de la gare Matabiau, intervient.

L'agresseur récidiviste

L'agresseur présumé, un homme de 33 ans, domicilié à Toulouse, est interpellé. Il a déjà commis ce genre de faits, indique la police de Toulouse. Il a été placé en garde à vue et a partiellement reconnu les faits.