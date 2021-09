Covid-19 : une trentaine d'élèves vaccinés dans un collège de Dordogne

Les tables de ping-pong servent de paravent, et entre les trampolines, deux grandes tentes blanches trônent au milieu du gymnase du collège de Thenon. La salle a été réquisitionnée ce jeudi pour une opération exceptionnelle de vaccination auprès des élèves de plus de 12 ans qui ont l'autorisation de leurs parents pour se faire immuniser. La première opération de ce type au sein d'un établissement scolaire en Dordogne. Une trentaine de collégiens, de Thenon et de Montignac, se sont inscrits pour se faire piquer. Ca représente 15% des élèves non-vaccinés dans ces deux établissements. Dans le département, 72% des élèves de plus de 12 ans ont déjà reçu une première injection d'après la préfecture.

"Je vais pouvoir continuer le sport sans problème, aller au cinéma, au restaurant !" - Julien, collégien

En sortant de la tente blanche, une compresse sur le bras, Julien, élève de 4e au collège de Thenon, n'a qu'une idée en tête : "je vais pouvoir continuer le sport sans problème, aller au cinéma, au restaurant !" Le pass sanitaire, exigé pour les adolescents de plus de 12 ans à partir du 30 septembre, est la motivation principale pour se faire immuniser. "De toute façon on était un peu obligés de le faire", confie Loane, arrivée de Montignac en bus avec une quinzaine d'élèves. Juste à côté dans la file d'attente, son camarade Mattéo espère qu'une fois vacciné il pourra profiter de l'école comme avant. "A force, c'est pénible de rater l'école s'il y a un cas de covid dans la classe, avoue-t-il. Et puis, plus il y aura de personnes vaccinées moins il y aura de covid."

Les sapeurs pompiers de Dordogne ont vacciné une trentaine d'élèves dans le gymnase du collège de Thenon. © Radio France - Lise Roos-Weil

18 établissements pivot en Dordogne

Dix-huit établissements pivot vont accueillir des opérations éphémères de vaccination comme celle-ci dans le département. Les autres élèves seront transportés en groupe jusqu'à des centres de vaccination. "L'objectif est d'offrir à tous les élèves de collèges et lycées une opportunité de se faire vacciner, explique Frédéric Perissat, le préfet de Dordogne. C'est une facilité donnée à notre jeunesse, pour pouvoir accéder à la vaccination de proximité. C'est parfois difficile pour les familles de se déplacer, de faire une heure de route pour vacciner leurs enfants."

La préfecture et l'inspection académique prévoient de terminer les primo-injections la première semaine d'octobre. Jusqu'à 11 000 élèves sont concernés d'après la préfecture.