Une trentaine d'hectares de bois et de brandes brûlés à Journet dans le sud Vienne

Journet, France

Une soixantaine de pompiers - 22 véhicules sont mobilisés depuis de longues heures suite à un incendie dans un bois à Journet à l'est de Montmorillon. Pour l'instant, le feu n'est pas fixé et a déjà parcouru 30 des 80 hectares de ce bois composé de feuillus et de brandes. C'est le plus important incendie depuis le début de l'été dans la Vienne.