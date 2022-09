Une trentaine d'ultras de l'ASSE interpellée pour les violences après le match de barrage contre Auxerre

Les forces de l'ordre ont baptisé cette intervention "Ultras 42". Ce lundi 19 septembre au matin, une trentaine de supporters de l'AS Saint-Étienne ont été interpellés à leur domicile et placés en garde-à-vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux violences après le match de barrage retour contre Auxerre au stade Geoffroy-Guichard le 29 mai, qui a scellé la descente du club de football stéphanois en Ligue 2.

Une centaine de policiers

L'opération a commencé à 6H du matin et a mobilisé une centaine de policiers. Depuis les violences dans le stade, 4 fonctionnaires travaillaient à temps plein sur cette enquête avait indiqué la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) et exploitaient les images de 250 caméras de surveillance de Geoffroy-Guichard et des alentours.

Deux heures de violences à Geoffroy-Guichard

Ce 29 mai dernier, après l'échec des Stéphanois aux tirs au but, 150 à 200 ultras avaient envahi la pelouse et lancé des fumigènes et des mortiers d'artifices vers la tribune officielle. Les échauffourées avaient duré deux heures et provoqué de gros dégâts. La commission de discipline de la LFP avait infligé un retrait de 6 points à l'ASSE pour le championnat de Ligue 2 dont trois ferme et 6 matchs à huis clos dont 2 avec sursis.