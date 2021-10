PHOTOS - Une trentaine de bateaux brûlés dans un violent incendie à L'Estaque

Les marins-pompiers de Marseille sont intervenus dans la nuit sur un violent incendie à la sortie du quartier de l'Estaque, sur le site de l'entreprise privée Servaux. Avant 3h du matin ce jeudi, 21 bateaux qui étaient installés sur des racks hors de l'eau ont brûlé, ainsi que sept embarcations qui étaient sur l'eau. Ce sont 60 marins-pompiers et une dizaine de pompiers du SDIS 13 (Service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône) qui ont été mobilisés et ont permis d'éviter la propagation du feu.

Le feu a été éteint avant 7h du matin.