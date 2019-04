Une trentaine de bêtes livrées à elles-mêmes dans le sud de la Manche

Manche, France

La fondation Brigitte Bardot est intervenue ce mercredi 17 avril 2019 dans une petite commune du sud Manche pour récupérer des animaux en manque de soins : 14 bovins et 12 ovins, qui étaient laissés sans soins, sans être tendu, sans suivi.

Une intervention à la demande du parquet, qui souhaite que l'endroit ne soit pas dévoilé, et des services vétérinaires de la Manche qui ont sollicité la fondation Brigitte Bardot d'intervenir. l'association protectrice des animaux est venue sur place ce 17 avril 2019. Les animaux ont été emmenés dans une ferme de la Fondation en Normandie, dans l'Eure, en attendant le jugement

Le propriétaire des animaux doit être jugé mais la justice ne précise rien sur cette affaire pour l'instant. Le propriétaire risque une amende et la confiscation définitive de ses animaux.

Romy Turpin, responsable juridique de l'association était sur place . En deux semaines, c'est la troisième affaire de ce genre qu'elle suit, sur l'ensemble du territoire français, en deux semaines. "De plus en plus la Fondation fait des sauvetages d'animaux de ferme, c'est de plus en plus régulier. Les raisons peuvent varier : des problèmes familiaux, ou un laissé aller.