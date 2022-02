Six voleurs de boulangeries interpellés, une enquête ouverte à Bordeaux

Soupçonnées de vols dans une trentaine de boulangeries en France, six personnes ont été mises en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs. La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux est en charge de l'enquête.

Cinq hommes et une femme ont été présentés au juge d'instruction de Bordeaux mardi 1er février. Ils ont été mis en examen pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir commis, depuis le mois d'avril 2021, des vols dans une trentaine de boulangeries françaises, au moins 35, notamment à Bordeaux, Toulouse, Montauban, Nîmes, Banyuls, Pamiers, Marseille et Annecy.

Un mode opératoire bien rodé

Pour chaque vol, leur mode opératoire est le même. Ils procèdent d'abord à un repérage minutieux des lieux avant d'entrer la nuit par effraction dans la boulangerie, rampent au sol pour éviter de se faire voir et repartent avec le contenu de la caisse automatique.

Des faits signalés par les parquets de Bordeaux et Toulouse en novembre dernier, entraînant l'ouverture d'une enquête confiée à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, détachement de Toulouse, avec l'appui de la brigade de recherches de Toulouse-Saint-Michel, la brigade de recherches de Toulouse-Mirail et la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux.

Les suspects d'abord repérés en Haute-Savoie ont finalement été arrêtés à Besançon vendredi 28 janvier. Ils circulaient à bord de deux véhicules. Actuellement en détention provisoire, les investigations se poursuivent sous l'égide de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux.