Une trentaine de chiens saisis dans un élevage de la Vienne

Sur ordre du procureur de la République une trentaine de chiens ont été saisis, par les services vétérinaires, ce mercredi matin chez un éleveur de Lathus-Saint-Rémy. Les lévriers Barzoï ont été pris en charge par la Fondation Assistances aux Animaux qui dénonce des "scandales".

"Une trentaine de chiens sont détenus dans des conditions scandaleuses" dénonce la fondation Assistance aux Animaux. Ces défenseurs évoquent " des granges insalubres, avec des excréments au sol, des chiens nourris avec des carcasses d'animaux en décomposition. Des Lévriers qui ne bénéficieraient d'aucun soin certains n'ayant jamais vu la lumière du jour".

En revanche, pour le maire de Lathus-St-Rémy, Jacques Compain, contrairement a ce que dénonce la fondation, "on ne peut pas parler de maltraitance et l'éleveur n' a pas été dépassé par l'ampleur de son travail." Jacques Compain qui s'est rendu sur place évoque juste des problèmes administratifs et de mises en conformité des bâtiments. Selon lui, l'éleveur pourrait d'ailleurs assez vite retrouver ses pensionnaires.

Un éleveur sans trop d'histoire à part quelques plaintes de certains voisins pour des questions de mauvaises odeurs. En attendant les chiens ont été pris en charge et confiés à des refuges de la région parisienne où ils vont être soignés.