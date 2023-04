Une trentaine de personnes à la battue organisée à Strasbourg pour retrouver Enzo

Des recherches ont débuté ce mercredi à Strasbourg du côté de la Cité de l'Ill pour tenter de retrouver Enzo. Cet adolescent de 17 ans a disparu le dimanche 2 avril. Il s'est jeté dans l'eau pour échapper à la police qui cherchait à l'interpeller car il sortait d'un véhicule volé. Près de dix jours plus tard, toujours aucune trace de l'adolescent. Une trentaine de personnes se sont mobilisées pour tenter de le retrouver. L'association Icared a organisé une battue ce mercredi, elle a débuté vers 11h du côté du stade de la Thur.

"Une cité c'est comme un village"

La famille de l'adolescent était présente, mais également des habitants du quartier, venus en soutien à la famille, à l'image de Lionel : "ça pourrait être mon petit frère. Je suis venu dire à la famille qu'on est là, même si je le connaissais pas plus que ça. C'est pas parce qu'on habite une cité qu'on vit chacun de notre côté. Une cité c'est comme un petit village. Faut être là, même quand ça va pas".

Une des habitantes du quartier avait également emmené son chien : "Je suis venue avec Lana, une malinoise de 8 ans. Elle fait de la recherche de personnes disparues" explique-t-elle. Le chien a donc reniflé un pantalon d'Enzo apporté par sa maman et a marqué un endroit au bord de l'eau. Les bénévoles se sont alors rendus de l'autre côté de la berge pour voir si le chien pouvait suivre la piste. Malheureusement en vain. Les recherches se sont arrêtées vers 15h. Une nouvelle battue sera organisée lundi 17 avril.

"On est vraiment à bout" dit la famille

La famille continue d'y croire malgré tout. L'un de ses oncles, avoue, très ému, à quel point la situation est difficile : "Nous la famille on est très traumatisés. On dort deux heures par jour. On cherche la journée, le soir. On est vraiment à bout quoi. Sa maman fait des crises d'angoisse, elle dort plus, elle mange plus. On espère le retrouver, avoir au moins une trace. On a vraiment besoin d'aide et on remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui". La famille qui continue de dénoncer l'attitude de la police dans ce dossier. Elle a d'ailleurs porté plainte contre X pour non assistance à personne en danger.

La procureure de Strasbourg Yolande Renzi a publié un communiqué ce mercredi. "Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de cette disparition et retrouver l'adolescent" et d'ajouter : "Malgré les injonctions de s'arrêter, il a sauté dans l'eau pour tenter "de rejoindre l'autre rive (...) malgré le fort courant". Elle indique par ailleurs que des secours ont été envoyés la nuit même des faits. "Des plongeurs des sapeurs-pompiers sont intervenus le soir même."

