Une trentaine de personnes évacuées dans la nuit d'un immeuble en flamme à Béziers

Béziers, France

29 personnes ont dû être évacuées de leur domicile, rue William et Catherine Booth à Béziers, dans la nuit de vendredi à samedi suite à un incendie. Le feu est parti du rez-de-chaussée vers 4h du matin. Les parties communes de cet immeuble de quatre étages ont été très enfumées, un appartement a été entièrement détruit. On ignore les causes de cet incendie.

Le feu a été rapidement maîtrisé par la vingtaine de pompiers dépêchés sur place. Une personne à mobilité réduite a été évacuée avant l'arrivée des secours. Au total, trois personnes incommodées par les fumées ont été transportées à l'hôpital de Béziers, parmi elle, un sapeur-pompier.

Les pompiers de l'Hérault, qui interviennent samedi matin à Pignan, pour l'incendie d'une maison. Le feu est parti du garage pour une raison inconnue avant de se propager au reste du bâtiment. Les quatre habitants ont été évacués, deux ont été transportés à l'hôpital. Le logement est détruit, la mairie de Pignan va reloger la famille.