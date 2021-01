Une trentaine de personnes évacuées de l'Hôtel Ibis Budget d'Epinal après un violent incendie

Les pompiers des Vosges sont encore sur place ce vendredi matin, à la recherche des derniers foyers de flammes. Ils étaient une cinquantaine au plus fort de l'intervention dans la nuit après qu'un feu s'est déclaré à l'hôtel Ibis Budget d'Epinal, rue des Rapailles.

Les secours ont été prévenus vers 20h20, la toiture de l'établissement était alors déjà entièrement embrasée. Il y avait peu de monde dans la rue en raison du couvre-feu et donc moins de témoins en capacité de voir les flammes et de donner l'alerte, selon le porte-parole du SDIS 88 (Service départemental d'incendie et de secours des Vosges).

Origine inconnue

Après cet incendie, lhôtel va rester fermer jusqu'à nouvel ordre - SDIS 88

Le feu s'est ensuite rapidement propagé à l'étage inférieur de l'hôtel. Ses 35 chambres ont été évacuées, tout comme le personnel soit une trentaine de personnes au total. Deux d'entre elles, légèrement blessées, ont été transportées à l'hôpital d'Epinal.

La cause de l'incendie est inconnue pour l'heure. L'hôtel est fermé jusqu'à nouvel ordre.