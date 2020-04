Une trentaine de pompiers mobilisés pour un feu de cave à Belfort

Plus de peur que de mal pour les habitants du 15 rue de Bruxelles à Belfort. Mais une grosse frayeur après l'incendie qui s'est déclaré vers les 19h30 ce samedi soir dans le local à encombrants situé au sous-sol de leur cage d'escalier. L'alerte donnée, les pompiers sont arrivés en nombre, une trentaine de soldats du feu a été mobilisée, en provenance de trois centres de secours du département (Belfort-Nord, Belfort-Sud et Beaucourt) apprend-on ce dimanche auprès du SDIS 90 (Service Départemental d'Incendie et de Secours du Territoire de Belfort). Le feu a été maîtrisé assez rapidement mais l'opération n'a pas été sans risque.

Des bouteilles de gaz découvertes à temps

Pendant leur intervention, les pompiers ont découvert des bouteilles de gaz dans le local en feu mais qui heureusement "n'avaient été que légèrement soumises à l'effet de la chaleur" selon le compte-rendu d'opération. Le risque d'explosion a ainsi pu être écarté. Le feu a néanmoins dégagé un épais panache de fumée qui s'est répandu dans les communs de la cage. La quinzaine de locataires a dû être évacuée.

Un couple et son bébé évacués par la grande échelle

Un couple et son bébé ont même dû être secourues par la grande échelle. Ils ont été transportés à l'hôpital Nord Franche-Comté par mesure de précaution. Aucun résident n'a été blessé et les locataires"ont pu réintégrer leur logement" nous confirme ce dimanche Jean-Marie Herzog, l'élu d'astreinte dépêché sur place samedi soir.

Si des moyens aussi importants ont été déployés, c'est qu'en cette période de confinement, la population est censée rester chez elle, et que les appartements sont tous occupés, ce qui augmente le risque de victimes potentielles en cas de sinistre.

Concernant l'origine du sinistre, une enquête a été ouverte par la police de Belfort.