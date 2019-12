Une quarantaine de véhicules incendiés en Alsace

Strasbourg, France

Il y avait eu déjà le week-end dernier à Strasbourg des incendies de voitures et de poubelles, ainsi que des jets de pétards dangereux sur des policiers et des pompiers. De nouveaux incidents se sont produits dans la nuit du lundi 30 décembre au mardi 31 décembre. Selon les informations de franceinfo, une trentaine de véhicules ont été incendiés à Strasbourg et à Illkirch-Graffenstaden. Dans le Haut-Rhin, neuf véhicules ont été brûlés dans quatre communes : Rixheim, Illzach, Petit-Landau et Issenheim.

Le maire de Strasbourg appelle au calme

Dans l'agglomération de Strasbourg, toujours selon franceinfo, les incidents ont commencé lundi soir vers 21h. Des violences ont été signalées dans les quartiers du Neuhof, Hautepierre, Cronenbourg et Port du Rhin.

Lundi dans un communiqué, le maire de Strasbourg lançait un "appel au calme et au respect d'autrui". "Je demande aux forces de l'ordre de faire preuve de la plus grande fermeté à l'encontre de tous ceux qui mettraient à mal la tranquillité et la sécurité publiques", écrit Roland Ries.