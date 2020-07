Une troisième fugue de mineure en moins d'un mois à Saint-Clar dans le Gers

Une nouvelle fugue de mineure en moins d'un mois à Saint-Clar dans le Gers, près de Lectoure et de Fleurance. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver Mélissa Fache, 17 ans. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis mardi 14 juillet. Elle a fugué du foyer "Le Cantalou". La jeune fille est est brune et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un legging noir et blanc rayé, et d’un haut blanc à fines bretelles.

Si vous avez des informations, vous pouvez composer le 17 ou contacter la gendarmerie de Fleurance au : 05 62 06 10 17.

Avis de recherche des gendarmes du Gers - Gendarmerie du Gers

Troisième fugue en moins d'un mois

C'est la troisième fugue de mineure en quelques semaines dans cette commune gersoise. En effet, une adolescente de 17 ans (prénommée Lé) avait déjà fugué de ce même foyer le 6 juillet dernier. Elle était "coutumière des faits" selon les gendarmes et avait finalement été retrouvée saine et sauve. Une autre, qui s'appelle Africa, âgée de 16 ans, a elle quitté sa famille d'accueil, toujours à Saint-Clar, le 26 juin dernier. Elle est toujours recherchée.