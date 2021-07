Une troisième guillotine contre le pass sanitaire découverte dans les Landes

Une guillotine contre le pass sanitaire a aussi été découverte à Saint-Sever, ce week-end, dans les Landes, apprend ce mercredi France Bleu Gascogne. Elle se trouvait sur la place centrale, place du Tour du sol et les services municipaux de la ville l'ont rapidement enlevée, dès qu'ils l'ont trouvée. De telles guillotines en bois, factices, de près de deux mètres de haut, ont également été découvertes à Samadet à et Geaune. A chaque fois, étaient placardés sur ces engins des centaines de noms d'élus favorables à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron et ayant signé, le 18 juillet dernier, une tribune dans le Journal du dimanche, saluant "le courage des décisions" prises par le président de la République.

Parmi ces élus se trouve une Landaise : Pascale Requenna, maire d'Hagetmau, et présidente de la communauté de communes Chalosse Tursan (dont les localités de Samadet, Geaune et Saint-Sever font parties). S'estimant menacée après la découverte de ces guillotines, elle a décidé de porter plainte et une enquête a été ouverte. "Le symbole de la guillotine est d'une violence inouïe. C'est pour moi un véritable affaissement moral de notre société. On a le droit d'avoir des points de vue divergents. On a le droit de combattre avec des mots et des idées, mais prendre des symboles comme celui de la guillotine pour contester des prises de position d'élus, je trouve ça affligeant, violent et extrêmement grave" déclare Pascale Requenna.

A ce stade de l'enquête, le ou les auteurs de ces mises en scène sont inconnus. Un texte agrafé sur la guillotine laissait entendre que la pose des guillotines était revendiquée par le "comité Jean Moulin". Mais, joint par France Bleu Gascogne, ce comité dément tout acte de la sorte : "Le comité Jean Moulin n'a jamais fabriqué la moindre guillotine, et n'a lancé aucune invitation à le faire."