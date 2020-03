Une troisième personne se rend après l'agression très violente filmée à Nantes dimanche soir

Alors que la vidéo de cette très violente agression à Nantes dimanche soir, place Graslin, tourne toujours sur les réseaux sociaux, un troisième suspect, un jeune homme, s'est rendu à la police. Il s'est présenté au commissariat de Rennes mardi après-midi.

La victime a finalement porté plainte

La victime, un homme de 43 ans, a finalement porté plainte dans la journée de mardi. Elle avait dans un premier temps refusé de le faire. Deux suspects d'une vingtaine d'année sont déjà en garde à vue depuis lundi. L'un d'eux s'était également rendu spontanément à la gendarmerie.

La police invite à ne pas partager la vidéo sur les réseaux, alors qu'elle continue de circuler et que les appels à la vengeance, avec parfois les noms et adresses potentiels des suspects, sont toujours publiés sur facebook, snapchat ou twitter. Elle a été vue et partagée plus d'un million de fois.