Une troisième voiture de police incendiée en 48H juste devant le commissariat de Firminy

Pour la troisième fois en deux jours, une voiture de police a été incendiée devant le commissariat de Firminy ce mardi 14 décembre. La Préfète, le Directeur départemental de la sécurité publique et le maire de la ville, présents sur les lieux, condamnent unanimement ces faits.

C'est la troisième fois en 48H. Ce mardi 14 décembre, vers 5H du matin, une voiture sérigraphiée de la police nationale a été incendiée juste devant le commissariat de Firminy. C'est le troisième véhicule a être délibérément visé : des faits similaires se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. L'acte criminel ne fait pas de doute.

La Préfète de la Loire Catherine Séguin est venue sur place pour apporter "tout son soutien" aux policiers de Firminy. "Je condamne fermement ces actes de vandalisme" déclare la représentante de l'État devant les restes de la voiture calcinée. "Ce sont des actes qui visent à entraver l'action de la Police Nationale. Je viens en soutien et j'appuie fortement tous ces policiers qui, nuit et jour, se consacrent à la protection de la population. Ces actes ne resteront pas sans suite" promet la Préfète. Une enquête a évidemment été ouverte et confiée au parquet de Saint-Étienne.

Pas de "haine anti-flic" à Firminy

Le directeur départemental de la sécurité publique, Cédric Esson, n'y voit pas de "haine anti-flic". "On ne peut pas mettre ces actes inqualifiables et odieux sur le compte d'un sentiment anti-flic, ce sont des actes qui ont été commis par peu de personnes."