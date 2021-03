Une trottinette électrique flashée en excès de vitesse à Lons-le-Saunier

Il est flashé en excès de vitesse... en trottinette électrique! Un homme a été contrôlé à 57 km/h en ville (au lieu de 50km/h autorisés) par les policiers du commissariat de Lons-le-Saunier (Jura) ce mardi après-midi pendant une opération, rue Pierre Mendès-France. Selon les policiers sur leur page Facebook, l'engin roulait sur la rue et non pas sur la piste cyclable.

Positif aux stupéfiants

Intercepté, le pilote circulait en plus avec un casque audio sur les oreilles et il a été dépisté positif aux stupéfiants. Il a été verbalisé et sa trottinette électrique a été confisquée par les policiers. L'homme est donc reparti... à pied.