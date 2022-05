Une trottinette électrique pourrait être à l'origine de l'incendie mortel d'Ingré

Une trottinette électrique en charge et la batterie qui explose : c'est l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs pour expliquer l'incendie qui a coûté la vie à une mère de famille à Ingré dans la nuit de dimanche à lundi. Le Parquet d'Orléans reste prudent et indique que les expertises continuent.

Dès lundi, l'hypothèse a été soulevée par Christian Dumas, le maire d'Ingré : et si l'incendie mortel qui a eu lieu dans un pavillon de la commune, dans la nuit du 15 mai, était dû à l'explosion d'une trottinette électrique, en charge au moment du drame ? Cette hypothèse est aujourd'hui clairement privilégiée, indique une source proche de l'enquête. "C'est l'une des pistes d'investigation étudiées par les experts incendie mobilisés, mais l'enquête se poursuit", tempère le Parquet d'Orléans, qui reste donc prudent.

Mais le scénario est tout à fait plausible : l'explosion de la batterie de la trottinette aurait alors provoqué l'incendie au rez-de-chaussée. Le beau-père a tenté d'éteindre les flammes et a appelé les secours ; la mère de famille, âgée de 40 ans, est montée au 1er étage chercher les 2 enfants âgés de 11 et 14 ans. Elle était décédée à l'arrivée des pompiers, les adolescents ont été grièvement blessés, le beau-père plus légèrement.

Des normes de sécurité pas assez protectrices ?

"Une batterie reste un élément fragile, commente Xavier Nicolas, responsable du magasin Mondovélo à Orléans. Chacun peut le constater avec son téléphone : si on l'utilise de manière intense avec le Wi-Fi et le Bluetooth, il devient très chaud. C'est pareil pour une batterie de trottinette électrique, et c'est censé être contrôlé en amont et par les systèmes de sécurité internes à l'appareil, avec des capteurs et des régulateurs de température. Si ce système est défectueux ou mal conçu, la batterie peut prendre feu."

Or, selon Xavier Nicolas, les normes de sécurité pour les trottinettes électriques sont moins sévères que pour les vélos électriques. Surtout, beaucoup viennent de Chine pour être vendus à bas prix. "Certaines trottinettes électroniques sont des futures bombes écologiques ou techniques, estime-t-il. Les importations sont massives, et la norme CE pas assez protectrice. Le manque de suivi sur le long terme fait qu'il y a toujours des appareils défectueux parmi ces produits : au mieux, ils finissent par encombrer les déchetteries ; au pire, ils peuvent avoir des conséquences funestes." Lui-même a d'ailleurs renoncé, il y a deux ans, à vendre des trottinettes électriques dans son magasin, faute de garantie suffisante sur qualité.