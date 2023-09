Une trottinette interceptée à 72 km/h à Montélimar

Une trottinette électrique interceptée à 72 km/h à Montélimar. Les motards de la police étaient en opération sécurité routière route de Valence entre 14h et 15h ce mardi après-midi quand ils ont repéré l'engin débridé.

Les trottinettes électriques ne sont pas censées rouler à plus de 25 km/h. Le conducteur, un homme de 25 ans, a été verbalisé. Une contravention de 90 euros pour excès de vitesse et un PV de 5ème classe pour "véhicule non homologué". L'amende peut atteindre 1.500 euros. La trottinette a été confisquée.