Une Tulliste portée disparue depuis deux jours, un appel à témoins lancé

Une femme de 43 ans est actuellement recherchée par la police et la gendarmerie de la Corrèze. Cette Tulliste a disparu mardi soir à 23h. Elle est partie à pied de la commune de Ladignac-sur-Rondelles et n'a plus été revue depuis.

Un appel a témoins a été lancé ce jeudi par la police. La Corrézienne est présentée comme dépressive et était alcoolisée et sous médicaments au moment de sa disparition. Elle mesure 1m67, a les yeux marrons, les cheveux bruns ondulés mi longs et des "percement lobes droits et gauche face antérieure et nombril face antérieure."

Concernant sa tenue vestimentaire, elle porte : un blouson de ski rouge, un pantalon en toile noir ou gris, des baskets blanches et un sac à mains. En cas d'information, il faut contacter le commissariat de Tulle en composant le 17.

