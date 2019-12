VIDÉOS - Une usine chimique en feu près de Barcelone, des milliers d’habitants confinés

Les images rappellent celles de l’usine Lubrizol en Normandie : une usine chimique en feu dégage un immense panache de fumée noire depuis ce mercredi matin dans une zone industrielle de la banlieue-nord de Barcelone. Les autorités ont déclenché le plan de risque chimique et demandent aux milliers de riverains de se confiner dans leurs habitations.

Le feu a démarré vers 7h45 dans l’usine Derpin, spécialisée dans le recyclage de solvants et de déchets industriels. Les pompiers ont été immédiatement submergés d’appels. Les flammes atteignent une hauteur impressionnante et le panache de fumée est visible à plusieurs dizaines de kilomètres.

Dans les communes de Montornès, Montmeló, Martorelles et Vilanova del Vallès, les autorités locales demandent à la population de fermer les portes et les fenêtres, et de stopper les ventilations et les climatiseurs. Pour l’heure, aucun blessé n’est à déplorer.