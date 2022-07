Une vacancière victime d'un coup de couteau à la terrasse d'un bar au centre ville de Montpellier

L'agression a eu lieu dans la matinée de ce lundi 11 juillet dans le secteur très passant de l'esplanade Charles de Gaulle à la terrasse d'un café-restaurant. Un homme s'est approché de la table de deux vacancières accompagnées d'une fillette de deux ans , il a frappé l'une d'elles avec un couteau au niveau du flanc droit et est parti en direction de la place de Comédie.

Quelques mètres plus loin, il est revenu sur ses pas et a saisi un couteau sur une table et de nouveau menacé les deux femmes. Ce sont des clients qui les ont protégé et ont fait fuir l'agresseur qui a été rapidement interpellé par une patrouille de policiers de la Bac.

Pas de mobile apparent

La victime âgée de 47 ans n'est que légèrement blessée. D'après les premiers éléments de l'enquête, elles avaient remarqué l'agresseur près des toboggans de l'Esplanade, ils les aurait suivi. On ignore s'il s'agit d'une agression gratuite ou s'il y a un mobile. l'agresseur, un érythréen de 26ns en situation irrégulière selon le préfet de l'Hérault est depuis en garde à vue.

Le préfet de l'Hérault fait part de son indignation

Hugues Moutouh, le Préfet de l'Hérault fait part de son indignation, condamne avec la plus grande fermeté, l'attaque au couteau et apporte "son plus grand soutien à la victime." Le préfet de l'Hérault en référence à la situation irrégulière de l'agresseur présumé "demande une tolérance zéro pour les étrangers qui constituent des menaces pour la sécurité et tranquillité publiques."