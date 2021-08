Une vache et trois veaux ont été retrouvés morts par un éleveur en Lozère. L'agriculteur est persuadé qu'il s'agit d'une attaque de loup.

Une vache et trois veaux retrouvés morts en Lozère : attaque de loup ?

Une vache et trois veaux ont été retrouvés morts vendredi sur le mont Lozère. C'est l'un des éleveurs, Gérard Mérueix, qui a fait cette découverte macabre. Pour lui, il n'y a aucun doute, c'est une attaque de loup, étant donné l'état de ses bêtes. Elles sont traumatisées, selon lui.

Annie Mérueix est la propriétaire du troupeau : "On nous a alertés qu'on avait un troupeau affolé, mélangé avec celui du voisin. Mon mari est monté tout de suite. Tout le troupeau était apeuré. Ils ont trouvé d'abord une vache morte, puis un veau, puis un autre. Et on a trouvé un autre veau, encore, dimanche matin, sur un autre pâturage".

"Que voulez-vous que ce soit avec des dégâts comme ça, sur une nuit en plus ? On ne dit pas un loup mais bien une meute." - Annie Mérueix, la propriétaire du troupeau, sur France Bleu Gard Lozère

Trois veaux d'ailleurs manquent encore.