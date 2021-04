Une vache a chuté d'un talus ce samedi près de la départementale 75 sur la commune de Lodes, au sud de la Haute-Garonne. Une chute spectaculaire de plus de 200 mètres pour l'animal, qui n'a finalement rien et qui a en partie été remonté par les pompiers.

Une vache fait une chute de plus de 200 mètres à Lodes près de Saint-Gaudens

Drôle d'intervention pour les pompiers de Haute-Garonne ce samedi. Une vache a fait une chute spectaculaire de plus de 200 mètres ce samedi, près de la départementale 75 sur le petit village de Lodes au nord de Saint-Gaudens. L'animal a en effet chuté d'un talus et fini sa course en bas du ravin.

Une fois appelés dans la journée, les pompiers se sont rendus sur place. Mais à leur arrivée (et à leur surprise), la vache avait déjà remonté une bonne partie de la pente. Fatiguée mais pas blessée, les secours ont ensuite aidé son propriétaire agriculteur à la transporter jusqu'à la ferme pour qu'elle puisse se reposer.