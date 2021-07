Une vache percutée par un train, la circulation interrompue entre Calais et Amiens

Une vache a été percutée par un TER au niveau de Conchil-le-Temple par le TER K21 ce jeudi aux environs de 7h20. La circulation est interrompue entre Amiens et Calais. Les agents de la SNCF sont sur le pont pour permettre aux trains de repartir.

La ligne ferroviaire Rang-du-Fliers en direction d'Abbeville perturbée ce jeudi matin : une vache a été heurtée au niveau de Conchil-le-Temple vers 7h20 par le TER K21, qui a pu repartir dans la foulée. La circulation est donc interrompue entre Calais et Amiens. La SNCF précise que tout est mis en œuvre pour que le trafic reprenne le plus rapidement possible, ça devrait reprendre d'ici quelques minutes, le temps d'évacuer la carcasse de l'animal sur la voie.

Dans le sens Amiens-Calais, les trains continuent de circuler normalement.