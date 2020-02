Une valise avec 27 kilos de drogue retrouvée au bord de l'A11

Après un accident entre une voiture et un camion sur l'autoroute A11, les gendarmes ont découvert une valise contenant 27 kilos de drogue. Le conducteur de la voiture qui a pris la fuite reste introuvable.

Une valise avec 27 kilos de drogue à l'intérieur, voici ce qu'ont trouvé les gendarmes sur l'autoroute A11 suite à un accident entre une voiture et un poids lourd. Une découverte révélée par nos confrère de l'hebdomadaire l'Echo Sarthois.

Les faits se sont produits le 5 février, à la limite avec le département d'Eure-et-Loir, à hauteur de Théligny.

Aucune trace du fuyard

Après la collision, le chauffeur du camion n'a pas eu le temps de dresser le moindre constat. Le conducteur de la voiture a pris la poudre d'escampette. Il s'est enfui en escaladant un grillage qui borde l'autoroute, laissant derrière lui sa voiture et ses bagages. Et pour cause, à proximité de son véhicule les gendarmes ont trouvé une valise lourde de 27 kilos de drogue.

Un hélicoptère de Tours a survolé la zone pour retrouver le fuyard, sans succès.

La brigade de recherche de Mamers est en charge de l'enquête, mais pour l'heure aucune trace de l'individu ni interpellation en lien avec cette affaire affirme la gendarmerie.